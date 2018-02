Facebook

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, hatte ein Feuerwehrkommandant im Unterland bei einem Einsatz zwei Promille Alkohol im Blut. "Das ist dumm gelaufen, mein Fehler, ich hab’ mich bereits entschuldigt", zeigt der Chef einer kleinen Ortsfeuerwehr Einsicht.

Bei dem Einsatz, der schon zehn Tage zurückliegt, mussten die Freiwilligen ein Schwerfahrzeug bergen. Auch der Kommandant erfuhr vom Unfall. Allerdings zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt. "Ich war beim Skitag und dann noch im Après-Ski-Lokal", schildert er. "Geplant war, dass ich mit dem Taxi nach Hause fahre."

Doch der Notfall führte zu einer Änderung des Plans. Schließlich saß der Feuerwehrchef doch am Steuer seines Privat-Pkw und machte sich auf den Weg zum Unfallort. Um schneller voran­zukommen, aktivierte er die Leuchttafel mit der Aufschrift "Feuerwehr im Einsatz".

Schlechte Idee

Am Einsatzort eingetroffen suchte der Feuerwehrchef das Gespräch mit den Polizei-Beamten: "Das war keine so gute Idee", räumt er jetzt ein. Die Polizisten rochen die Après-Ski-Fahne und baten den Unterländer zum Alkoholtest. Der Alkomat zeigte "in etwa zwei Promille an", räumt der Feuerwehrchef ein. Damit war der Einsatz für ihn beendet und der Führerschein weg.

Weiters stellten die Polizisten fest, dass das noch immer blau blinkende "Feuerwehr im Einsatz"-Schild hinter der Windschutzscheibe des Kommandanten-Pkw einem nicht genehmigten Blaulicht entsprechen würde. "Auch in der Sache muss ich wohl mit einem Strafbescheid rechnen."

Der Kommandant versuchte erst gar nicht, die unangenehme Causa unter der Decke zu halten. Bald nach dem Zwischenfall verständigte er die Bezirksleitung der Freiwilligen Feuerwehr. "Ich hab mich am nächsten Tag auch bei der Polizei entschuldigt, die Sache ist für mich erledigt", sagt der Unterländer, der seit sechs Jahren die Ortsfeuerwehr kommandiert.