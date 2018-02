Facebook

Ein 35-jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonntag in einem Fast-Food-Lokal in einem Stadtbahnbogen am Wiener Gürtel im Zuge eines Streits einem 33-Jährigen mit einem Messer in den Bauch gestochen und ist danach geflüchtet. In der Alser Straße schnappte ihn die Polizei.

Nach der Attacke des 35-jährigen Jamaikaners kurz vor 4.00 Uhr verfolgte der Verletzte, ein 33-Jähriger aus Gambia, den flüchtenden Täter noch, bis Polizisten beide in der Alser Straße in Wien-Alsergrund stoppten. Die Stichwunde des Opfers wurde von Beamten der Wega, die zur Unterstützung angefordert worden waren, erstversorgt. Der 33-Jährige wurde danach mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht.

Der 35-Jährige befindet sich in Haft. Über den Hintergrund der Auseinandersetzung sei noch nichts bekannt, die Einvernahme der Männer solle im Laufe des Sonntags erfolgen, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger auf APA-Nachfrage. Die Tatwaffe sei bisher nicht aufgefunden worden, hieß es am Sonntagvormittag.