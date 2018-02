Beim Ausweichmanöver fuhr ein 21-Jähriger gegen die Gehsteigkante, worauf sich der Pkw überschlug. Auch in Dornbirn kam es zu einem Unfall.

© APA/BERND HOFMEISTER

Weil er einer Katze ausweichen wollte, hat sich ein 21-jähriger Pkw-Lenker am Samstagabend in Lauterach (Bez. Bregenz) mit seinem Auto überschlagen. Er blieb dabei ebenso unverletzt wie seine Beifahrerin, teilte die Polizei mit. Die beiden Insassen befreiten sich selbst aus dem auf dem Dach liegenden Wagen, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Der 21-jährige Bregenzer und seine Begleiterin aus Lauterach waren gegen 23.30 Uhr auf der Wälderstraße in Richtung Wolfurt unterwegs, als von rechts eine Katze über die Straße lief.

Vorarlberger nach Autoüberschlag mit Bergeschere befreit

Ein 53-jähriger Pkw-Lenker ist am Samstagabend in Dornbirn nach einem schweren Unfall mit der Bergeschere aus dem Fahrzeugwrack befreit worden. Der Mann hatte aus unbekannter Ursache die Herrschaft über seinen Wagen verloren und war in einer Linkskurve geradeaus gefahren. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, teilte die Polizei mit. Der 53-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.00 Uhr auf der Bödelestraße, die Feuerwehr stand mit 40 Mann im Einsatz. Die Bergung des 53-Jährigen und seines Fahrzeugs machte eine rund zweistündige Sperre der Bödelestraße notwendig.