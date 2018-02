St. Andrä-Wördern 18-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Facebook

Bei einem Verkehrsunfall auf der B14 in St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) ist am Donnerstagabend ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Das Auto des jungen Lenkers war nach Polizeiangaben auf Schneefahrbahn mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Die Frau (74) am Steuer des anderen Wagens kam mit leichten Verletzungen davon.

Der Landespolizeidirektion Niederösterreich zufolge hatte der 18-Jährige vermutlich aufgrund der winterlichen Verhältnisse die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Unfall war die Folge. Der junge Mann wurde in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling transportiert, die 74-Jährige in das Universitätsklinikum Krems.