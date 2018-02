Wegen Beleidigung auf Facebook 19-Jähriger verletzte 13-Jährigen mit Elektroschocker

Facebook

Offenbar aus Rache wegen einer Beleidigung auf Facebook hat ein 19-jähriger Pinzgauer einen 13-Jährigen in Zell am See mit einem Elektroschocker, der als Taschenlampe getarnt war, schwer verletzt. Das Opfer erlitt durch den Stromstoß Brandwunden am Oberschenkel. Zudem klagte der Verletzte am Mittwoch über Schmerzen am Rücken und über Herzrhythmusstörungen. Er wurde in einem Spital behandelt.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag gegen 17.00 Uhr, wie die Polizei am Freitag informierte. Der 19-Jährige habe fälschlicherweise vermutet, dass ihn der 13-Jährige, der ebenfalls aus Zell am See stammt, im Internet beleidigt habe. Der Beschuldigte soll den Jüngeren auch noch dazu gedrängt haben, eine 19-jährige Pinzgauerin ebenfalls mit dem Elektroschocker zu verletzen, damit ihm diese rund 40 Euro Schulden aus einem Marihuana-Ankauf zurückzahlt. Der 13-Jährige kam der Aufforderung aber nicht nach.

Während der polizeilichen Einvernahme gab der arbeitslose und unterstandslose Beschuldigte an, er werde sich an dem Opfer rächen, sobald er wieder in Freiheit sei. Er wurde wegen Tatbegehungsgefahr festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Bei dem Pinzgauer wurden 30 Gramm Cannabiskraut sichergestellt. Zudem besteht gegen ihn ein aufrechtes Waffenverbot.