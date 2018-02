Facebook

Sujetbild © Markus Traussnig

Beim Überstellen einer Patientin in ein Krankenhaus ist Mittwochfrüh ein Rettungswagen bei Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) im Straßengraben gelandet. Ein 20-jähriger Sanitäter war mit dem Auto aufgrund des starken Seitenwindes und der Schneefahrbahn von der Bundesstraße 50 abgekommen, so die Polizei am Donnerstag. Die 88-jährige Patientin und ein 18-jähriger Sanitäter wurden leicht verletzt.

Die Pensionistin wurde daraufhin mit einem anderen Rettungsauto ins Spital gebracht. Das beschädigte Fahrzeug wurde von der Feuerwehr Kittsee geborgen.