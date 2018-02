Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Unclesam - Fotolia

Ein Einbrecher ist an einem geöffneten Tresor Mittwochabend in Ansfelden im Bezirk Linz-Land gescheitert. Es gelang ihm nicht, den im Schlafzimmer eines Einfamilienhauses an einer Wand angebrachten Schrank zu knacken. Erst im Nachhinein entdeckte er, dass er unversperrt war und auch der Schlüssel steckte. Der Unbekannte erbeutete laut oö. Polizei Silbermünzen und Schmuck um mehrere tausend Euro.