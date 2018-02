Skiurlauberin erlitt Rippen- und Knochenbrüche. In Lech am Arlberg erlitten Skifahrer bei Kollision Kopfverletzungen. Rodelunfall in Tirol.

Am Katschberg im Salzburger Lungau sind am Mittwochvormittag zwei Skifahrer auf der Piste zusammengestoßen. Ein 42-jähriger Slowene kollidierte nach einer Geländekante mit einer Urlauberin (68) aus Tschechien. Die Skifahrerin, die keinen Helm trug, wurde beim Zusammenprall schwer verletzt. Im Krankenhaus stellten die Ärzte mehrere Rippen- und Knochenbrüche fest. Der 42-Jährige blieb unverletzt.

Skiunfall in Lech

Zwei Wintersportler haben sich am Mittwoch in Lech am Arlberg bei einem Zusammenstoß verletzt. Die 35-jährige Frau und der 34-jährige Mann kollidierten im Kreuzungsbereich zweier Liftstationen. Beide Skifahrer erlitten Kopfverletzungen. Die 35-Jährige wurde per Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Bludenz geflogen, informierte die Exekutive. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Zu dem Unfall kam es kurz nach 12.00 Uhr im Bereich zwischen der Trittkopfbahn-Talstation und der Talstation der Übungshangbahn. Durch die Kollision stürzten die beiden Skifahrer über einen Netzzaun und anschließend über eine Böschung in ein Bachbett.

Rodler kollidiert mit Skidoo

Ein 17-jähriger Einheimischer hat sich am Mittwoch bei einem Rodelunfall im Skigebiet Hochalmlifte Christlum in der Tiroler Gemeinde Achenkirch (Bezirk Schwaz) schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Tiroler war auf einer Skipiste gegen einen bergwärts fahrenden Skidoo geprallt und erlitt dabei eine schwere Verletzung am Unterschenkel, berichtete die Polizei.

Der 17-Jährige war gemeinsam mit einem Freund gegen 22.45 Uhr zunächst auf der gekennzeichneten Rodelbahn talwärts gefahren. Aus bisher unbekannter Ursache verließen die beiden dann aber die Rodelbahn und fuhren weiter auf der Piste Nr. 1 ab. Zur selben Zeit fuhr ein 36-jähriger Bergretter mit einem Skidoo auf der Piste bergwärts, als ihm im Bereich einer Geländekante die beiden Rodler entgegen kamen.

Da einer der Rodler mit einer Stirnlampe ausgerüstet war, bemerkte ihn der Skidoo-Lenker und versucht nach links auszuweichen. Dabei dürfte er aber den 17-Jährigen, der ohne Stirnlampe unterwegs war, übersehen haben. Der junge Tiroler wurde von Mitgliedern der Bergrettung an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit einem weiteren Skidoo ins Tal gebracht. Dort wurde er an die Rettung übergeben und in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Ein mit dem 36-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei negativ.