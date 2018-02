Facebook

Sujetbild © Lemmiu - Fotolia

Der Unfall passierte an einem unbeschrankten Bahnübergang in Scharten (Bezirk Eferding): Am Mittwochabend ist eine Pkw-Lenkerin gegen eine Garnitur der Linzer Lokalbahn geprallt. Die Frau hatte zwar vor dem Übergang angehalten, war dann aber weitergefahren. Der Lokführer gab noch Warnsignale ab und leitete eine Vollbremsung ein. Trotzdem konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Pensionistin wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, am Wagen entstand Totalschaden. Die Bahnstrecke musste für die Aufräumarbeiten gesperrt werden.