Nach dem Lawinenabgang im Bereich der sogenannten Rendlscharte am Arlberg bei Pettneu in Tirol (Bezirk Landeck) haben am Mittwoch alle drei Personen geborgen werden können. Ersten Informationen der Polizei zufolge dürfte einer der Wintersportler schwer verletzt worden sein und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

Die beiden weiteren Personen dürften nur teilweise verschüttet worden sein. Über ihren Gesundheitszustand lagen zunächst jedoch keine näheren Informationen vor.

Neuer Lawinenabgang

Nach einem zweiten Lawinenabgang am Arlberg in Tirol hat am Mittwochnachmittag erneut eine Suchaktion gestartet werden müssen. Laut ersten Informationen der Polizei könnten bis zu zwei Wintersportler verschüttet worden sein.

Der zweite Lawinenabgang ereignete sich im freien Skiraum in der Nähe der sogenannten "Rifflbahn 2" in der Nähe von St. Anton am Arlberg. Die erste Lawine war im Gemeindegebiet Pettneu abgegangen.