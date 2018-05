Facebook

Es gibt durchaus Zeiten, in denen „die Funktionäre“ in diesem Land für alles verantwortlich gemacht werden, was schiefgelaufen ist. In denen man sie an den Pranger stellt und ihre Arbeit ins Lächerliche zieht. Ja, es mag solche „Klischee-Funktionäre“ geben. Es gibt aber auch andere. Funktionäre, die es schaffen, dass sich nicht nur ein Rad bewegt, sondern dass sich viele Räder verzahnen und so Erfolg entsteht.

