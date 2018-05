Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Zwei Aspekte stachen aus Werner Koglers Rede zum Kongress seiner abgewählten Partei heraus. „Breiter und verständlicher in der Sprache“ müssten die Grünen werden, ohne sich am Stammtisch zu orientieren. Grüne sollten nicht die Überzeugung von ihren Ideen mit dem Gefühl verwechseln, die besseren Menschen zu sein. Dass Kogler die Gefahr der Abgehobenheit, ja Überheblichkeit so schmerzlich deutlich formulierte, ist ein erstes Zeichen der Genesung.

