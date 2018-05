Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Übergabe von neuem Gerät an die Truppe wird im Bundesheer immer groß inszeniert, auch am Donnerstag in Zeltweg. So schön die Investition von 2,4 Millionen Euro in neue Schulungsflugzeuge auch ist, die wirklich großen Brocken stehen noch immer aus. Mit dem Saab-105-Jet und dem Alouette-3-Helikopter sind zwei Auslaufmodelle der Lüfte dringend zu ersetzen. Der Eurofighter muss aufgerüstet oder ausgemustert werden, eine Billiglösung wird es auch hier nicht geben. Und nicht zuletzt gehen dem Heer langsam die Piloten aus, weil in diesem Bereich jahrelang nichts unternommen wurde.

Mit ihren Fliegerhochburgen Zeltweg und Aigen ist die Steiermark mit der weiteren Entwicklung der heimischen Luftstreitkräfte eng verwoben. Durch seine steirische Herkunft steht Verteidigungsminister Mario Kunasek da erst recht im Fokus. Man muss ihm aber auch eines zugestehen: Der Rucksack, der ihm umgehängt wurde, ist kein leichter.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.