Es ist ein vorsichtiger Schritt in ein Neuland für Österreich: Ab Herbst beginnen die ersten Studiengänge zur Elementarpädagogik, also für Pädagogen in Kindergärten, Horten, Krippen etc. In der Steiermark sind 30 Plätze, bevorzugt für Kindergartenleiter, vorgesehen.

Das ist nicht viel bei 1000 Kinderbildungseinrichtungen mit rund 6000 Betreuern in der Steiermark.

