Verbot von Plastik-Besteck Gut gegen das Meer aus Müll

Palmen, Strand und ein Meer aus Plastikmüll – Bilder, die immer häufiger den Traum vom Urlaubsparadies zerstören. Denn der Müll an unseren Küsten und in den Meeren wird zunehmend zum Problem. In den Ozeanen treiben regelrechte Müllinseln – die mächtigste davon wird auf die 16-fache Größe Österreichs geschätzt. Zudem haben Forscher eine Rekordkonzentration von Mikroplastik in arktischem Meereis entdeckt. Ganz zu schweigen davon, dass Plastik auch in unseren Speisefischen gefunden wurde – und somit in unseren Mägen landet.

