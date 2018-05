Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Windrush-Affäre um Nachkriegseinwanderer aus ehemaligen britischen Karibik-Kolonien wirft einen dunklen Schatten auf die Regierung in London. Spätestens seit Herbst 2017, seit einem Enthüllungsbericht im „Guardian“, sollte Premierministerin Theresa May gewarnt und ihr Kabinett damit im Aufarbeitungsmodus sein. Stattdessen schwindelte sich ihre Innenministerin Amber Rudd, in London oft als politischer Komet behandelt, durch ein Lügengebäude. Nun gab sie auf und gestand ein, in einem parlamentarischen Ausschuss „versehentlich getäuscht“ zu haben – notgedrungen, nachdem widersprüchliche Dokumente öffentlich wurden.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.