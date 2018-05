Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Regionalbusse in der Steiermark nehmen Fahrt auf. Sie sind in die richtige Richtung unterwegs. Buslinien abseits der Bahnverbindungen werden gestärkt. Wer kein Auto hat, nicht mehr fahren kann oder es nicht immer will, kann dadurch auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Viertelstundentakt zwischen Leoben und Trofaiach, Expressverbindungen von Graz nach Weiz, stündlicher Abendverkehr bis 22 Uhr auf allen Hauptrichtungen: Das Busnetz wird häufiger befahren und dichter.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.