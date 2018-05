Der 1. Mai 2018 hätte der Tag sein sollen, an dem sich allzu vertraute Nebel lichten. Dieses Datum war am Ende Luft – doch abseits der Regierung wächst rauchfreies Bewusstsein.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 1. Mai: Der Tag der Arbeit, an dem der Frühling einen mit hoffentlich warmem Wetter in den Arm nimmt – aber war da nicht noch etwas? Richtig! Ab dem 1. Mai 2018 sollte es per Beschluss von 8. Juli 2015 (!) in Österreichs Lokalen qualmfrei werden. Sollte, wohlgemerkt, denn dieser Stichtag verpuffte.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.