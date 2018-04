Facebook

Die Bilder oder die Kommentare dazu – schwer zu sagen, was schlimmer ist. Männer fahren in den Tod. „Winkt nur, solange ihr es noch könnt“, sagt ein Soldat. Sein Kamerad filmt, wie die Syrer auf den Golanhöhen niedergeschossen werden: „Do hot kaner überlebt. Oida.“ Es ist vieles zu klären: Hätten die österreichischen Blauhelme die syrischen Polizisten vor dem Hinterhalt der Schmuggler warnen müssen? Hätten sie sich durch die Warnung selbst in tödliche Gefahr gebracht? Was sich schon sagen lässt: Die Tonspur des Videos macht sprachlos.



Da kommentieren Männer einen Todeskampf. Einige Male klingt es nach Begeisterung, als ob sie einen Actionfilm schauen: „Des is a Himmelfahrtskommando. Bist du deppert.“ Die Männer zeigen keinen Respekt vor den Toten. Sie haben nicht den Anstand zu schweigen. Es steht noch nicht fest, ob den Soldaten strafrechtliche Folgen drohen. Rein menschlich haben sie sich selbst abgeurteilt.

