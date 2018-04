Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schade, dass Sonntag ist. Es war die ziemlich beste aller Wochen: ein Feuerwerk an guten Nachrichten, geeignet, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, gefühlt zumindest, wenn auch nur aus dem Zauber des Augenblicks heraus. Das liegt nicht nur am Sommer, der den Frühling übersprang. Der bot nur die perfekte Kulisse für die Kaskade an Erfreulichem. Wir haben die Good News alle auf die Titelseite gehoben und sind so dem Mahnen eines Lesers gefolgt, der unter der Schwerkraft der Welt leidet und uns eindringlich bat, wir mögen doch bedenken, dass in der Früh, wenn die Zeitung erscheint, die Sonne „tendenziell eher aufgeht als untergeht“. Nie fiel es leichter, einem Leseraufruf nachzukommen: die Woche der Sonnenaufgänge.



Der wundersamste war das historische Treffen der Präsidenten Nord- und Südkoreas. Wie die beiden über die Schwelle schritten, einmal vom Norden nach Süden, dann spontan ein paar Schritte über die Grenze retour, wie sie die Hände gemeinsam emporhoben, siegreichen Sportlern auf dem Podest nachempfunden, und wie sie dann einander umarmten: Es waren Motive für die Geschichtsschreibung.



Noch ist ungewiss, ob und in welchem Ausmaß die Wirklichkeit sich an die Symbolik der Bilder gebunden fühlen wird, was das atomare Rückabspulen konkret bedeutet, aber die Skepsis kann den Sensationsgehalt des Ereignisses nicht schmälern. Der Beschluss, einen Friedensvertrag für die Halbinsel, noch immer im Krieg, auszuarbeiten, die Aussicht, Familien zusammenzuführen, das alles schien noch vor Kurzem illusionär, dem Reich der Fantasie entlehnt.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.