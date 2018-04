Facebook

Zwei Zitate zum Thema Jugendschutzgesetz und Ausgehzeiten für den Nachwuchs gefällig?

Nummer eins: „Die Eltern sollten die Ausgehzeiten festlegen, der Staat nicht so ins Privatleben eingreifen.“ Nummer zwei: „Ich finde, mit unter 14 so lange fortgehen zu dürfen, ist zu früh.“



Die Zitate stammen von steirischen Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren. Auch wenn die Umfrage nicht repräsentativ ist, wissen alle, die nicht den Bezug zur Jugend verloren haben: Sie ist besser als ihr Ruf. Und gescheiter. Und vernünftiger.



Die Politik hat 35 Jahre gebraucht, um ein bundesweit einheitliches Jugendschutzgesetz auf den Weg zu bringen. Das ist jetzt erledigt, gut so.

Aber in diesen 35 Jahren haben Eltern in egal welchem Bundesland mit ihren Kindern ausgeredet, wann sie zu Hause sein sollen. Manchmal mit mehr Erfolg, manchmal mit weniger. Manchmal in Harmonie, manchmal im Streit. Und das wird in den nächsten 35 Jahren nicht anders sein.

Wer mit seinen Kindern redet, ihnen Liebe und Vertrauen gibt, ihnen etwas zutraut, braucht kein Gesetz. Wer sie zu Gesetzlosen erzieht, dem helfen die ausgetüfteltsten Paragrafen der Welt nicht.

