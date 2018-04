Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bienengift oder nicht? Der Streit über die Neonicotinoide wogte in Europa jahrelang hin und her. Die Wucht der Debatte fegte 2013 den einstigen ÖVP-Umweltminister Nikolaus Berlakovich beinahe aus dem Amt, als er in Brüssel gegen ein Verbot der Insektizide stimmte.

Ein Fehler, den die heutige Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger nicht wiederholen wollte. Medienwirksam tat sie kund, für ein Verbot zu sein – und hielt bei der gestrigen Abstimmung Wort. Bis Jahresende werden drei Insektizide EU-weit verboten.

Bienen gerettet, Kapitel abgeschlossen? Leider nein. Dass die Bienen unter Druck stehen, liegt nicht nur an Insektiziden. Wiesenflächen verschwinden, Mähroboter lassen Wildblumen keine Chance, der Klimawandel begünstigt Schädlinge.

Setzt sich dieser Trend fort, wird auch das Neonicotinoid-Verbot die Bienen nicht retten. Es kann nur ein Schritt auf einem langen Weg sein, dem weitere folgen müssen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.