Nein, eine Überraschung ist es nicht. Eine Studie belegt, was viele längst wussten und spürten: Halbseiden abgegrenzte Nichtraucherbereiche in Österreichs sogenannten "Mischlokalen" sind nicht einmal die Bezeichnung wert, die ihnen die säumige Politik aufgedrückt hat. Was hierzulande weiter als "Nichtraucherschutz" verkauft wird, ist eine dysfunktionale Augenauswischerei der Premiumsorte. War niemals gut, wird nicht besser.



Einmal fehlen Türen ganz, dann stehen sie dauerhaft offen oder müssen von Personal und Gästen geöffnet bzw. durchschritten werden. Dieser renitente Qualm – er ist halt so unerziehbar und hält sich nicht von selbst fern! Von ganz offensichtlichen Nebelbänken bis hin zu gefährlichen Nanopartikeln ist so ziemlich alles unterwegs in Gaststuben. Alles außer: Vernunft. Eben die ist freilich auch in der Regierung abgängig. Die Feinstaubpartei Österreichs, vulgo FPÖ, hält an diesem gesundheitsraubenden Nonsens fest, ihr Koalitionsgefährte muss (?) da hustend mitziehen. Cui bono?



Dass gut 400.000 Menschen binnen Tagen gegen ein Kippen des für Mai geplanten Rauchverbots ihre Stimme erhoben, scheint vor allem den einstigen Schutzpatronen direkter Demokratie entgangen/wurscht zu sein. Den Vogel Schmauch zu geben und sich gegen jede Warnung der Medizin(er) und die Stimme beträchtlicher Teile des Volkes zu stemmen, bringt diesen Ascher wohl zum Überlaufen. Wahrlich eine filterlose Frechheit.

