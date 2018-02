Facebook

Was macht eigentlich ein Nationalratspräsident am Sonntag? Wolfgang Sobotka entschied sich diesmal für ein besonderes Programm: Er saß in Innsbruck bei Landeshauptmann Platter und jubelte ausgelassen über den ÖVP-Wahlerfolg, Seite an Seite mit dem Kanzler. Die vielen ungebetenen Väter sonnten sich breit im Erfolg des Augenblicks.

Die Freude über das Wahlresultat sei der ÖVP-Spitze unbenommen. Doch eine dem jeweiligen Amt angemessene Zurückhaltung darf man heutzutage offenbar nicht mehr verlangen. Dass jemand werktags als Nationalratspräsident über den Parteigrenzen steht und sich am Wahlsonntag dann als oberster Schlachtenbummler kameragerecht in fraktionelle Jubelchöre einreiht, ist schon ein starkes Stück.

Er werde überparteilich auftreten und handeln, hatte der Niederösterreicher anlässlich seines Direkttransfers von der Regierungsbank auf den Präsidentensessel gelobt. Davon scheint nicht mehr viel übrig zu sein – es sei denn, man begreift die Eigenschaft „überparteilich“ als Steigerungsform von „parteilich“. Wie man überhaupt feststellen muss, dass die türkis-blaue Administration mitunter ein eigenwilliges Rollenverständnis im Kraftfeld der Staatsgewalten offenbart.

