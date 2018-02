Quo vadis Murfeld?Eine Frage der Identität

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehr als 1600 Einwohner zählt die Gemeinde Murfeld. An drei Seiten vom Bezirk Leibnitz umgeben, gehört sie seit der Bezirksreform zur Südoststeiermark. Aber nicht allzu gerne: Die Zusammenlegung der ehemaligen Bezirke Feldbach und Radkersburg zur Südoststeiermark sei unnatürlich. Zum Einkaufen fährt der Murfelder wie die Bürger umliegender Orte nach Leibnitz, denn der Weg in die Bezirkshauptstadt Feldbach sei infrastrukturell zu beschwerlich und es fehle der Bezug. Man fühlt sich zu Leibnitz zugehörig, es ist also eine Frage der Identität.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.