All jene, die Jugendliche nur noch wischend und auf kleine Bildschirme starrend wahrnehmen, dürften sich doch wundern. Laut einer Studie der Universität Würzburg hat der häufige Besuch in sozialen Netzwerken keinen dramatischen Effekt auf die schulischen Leistungen der Kinder.



Das Smartphone als zusätzlicher Körperteil, dessen Abwesenheit manchen Phantomschmerzen verursacht? Von der Hand zu weisen ist diese Entwicklung seit Jahren nicht mehr – doch die Social-Media-Zeit gehe laut den Forschern zumindest nicht zulasten des Lernens. Es komme vielmehr darauf an, "was man mit Social Media macht".



Das konzentrierte Glück dürfte dort jedenfalls nicht zu finden sein: Laut einer aktuellen US-Studie seien jene Teenager, die nur knapp eine Stunde täglich online sind, am glücklichsten. Facebook, Snapchat und dergleichen sind nicht zuletzt verzerrende Parallelwelten.



Der Gegenpol? Die App, die man echtes Leben nennt. Wird bei Geburt mitgeliefert und mit jedem Tag upgedatet.

