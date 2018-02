Facebook

Es ist Jammern auf hohem Niveau. Das Team unseres kleinen Landes hat in Südkorea fünf Goldmedaillen geholt, dazu fast doppelt so viele aus etwas weniger edlem Metall. Die Freude über Marcel Hirschers souveräne Siege trübt allenfalls die schier unglaubliche Medaillenbilanz eines Landes, das noch weit kleiner ist als unseres: Norwegen.

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel antwortete auf die Frage, warum seiner Ansicht nach das Team des Fünf-Millionen-Volks 37 Medaillen heimbringt, die Skination Österreich aber nur an achter Stelle des Medaillenspiegels rangiert, mit: „Wir sind ein bequemes Land geworden.“

An der Sattheit kann es nicht liegen, die kennen Norweger auch. Sie erwirtschaften – auch dank riesiger Erdölfelder – pro Person ein Bruttoinlandsprodukt von etwa 70.000 Dollar, Österreicher knapp 50.000 Dollar. Wenn Reichtum bequem macht, müssten die Skandinavier Trägheitsbewerbe gewinnen, aber keine Rennen.

Ein norwegischer Olympionike, Besitzer von acht Medaillen, versucht es mit Ironie: „Was sollen wir sonst machen? Bei uns ist es acht Monate Winter.“

