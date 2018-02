Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine gute Taktik, um für Ärger in einer Partei zu sorgen: Eine öffentliche Forderung aufstellen und dann erst mit dem Parteichef „das Gespräch suchen“. So hat es jetzt Gernot Darmann, Kärntner FPÖ-Chef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, gemacht. Mit der Forderung nach einer raschen Volksabstimmung zum Rauchverbot in der Gastronomie konterkariert er die bisherige Linie der Freiheitlichen. Darmann wird im Intensivwahlkampf erkannt haben, dass für die FPÖ mit diesem Thema nichts zu holen ist und tritt die Flucht nach vorne an.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.