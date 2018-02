Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Küberl hat wohl einen gravierenden Fehler begangen: Er hat die Geschäftsordnung des ORF-Stiftungsrats ernst genommen. In der steht zu lesen, die Mitglieder des Gremiums seien „bei der Ausübung ihrer Funktion im Österreichischen Rundfunk an keine Weisungen und Aufträge gebunden“, sie hätten ausschließlich „die sich aus den Gesetzen und der Geschäftsordnung ergebenden Pflichten zu erfüllen“ und es mache dabei „keinen Unterschied, von wem außerhalb oder innerhalb des Österreichischen Rundfunks die Mitglieder des Stiftungsrats bestellt wurden“.

Der war gut, oder? Das zentrale Aufsichtsorgan des ORF wird mehrheitlich mit Regierungs-, Länder- und Parteienvertretern beschickt und von parteinahen „Freundeskreisen“ beherrscht; wer in diesem Umfeld darauf beharrt, Entscheidungen wirklich unabhängig im Dienste des Unternehmens zu treffen, so wie Küberl das tat, ist auf Dauer untragbar unberechenbar – zumindest aus Sicht jener, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter Regierungsaufsicht sehen wollen.

Der Stiftungsrat wird umbesetzt, also umgefärbt. Das ist statutenkonform: Vier Regierungsmandate, bisher von der SPÖ gehalten, gehen demnächst an die FPÖ; mit ein paar weiteren Umbesetzungen kann die türkis-blaue Regierung im Stiftungsrat demnächst eine Zweidrittelmehrheit erreichen. Und dann jederzeit den ORF-Generaldirektor abberufen.

Eine solche demokratiepolitische Unsäglichkeit ist, zumindest angesichts des Umstands, dass man den Geschaßten bis 2021 auszahlen und das der Öffentlichkeit erklären müsste, nicht zu erwarten. Und vielleicht hofft man, dass ein ORF-General, der seinen Job behalten will, ja mittelfristig ohnehin nützlicher, weil willfährig ist; in Postenbesetzungsfragen zum Beispiel. Langfristig hat Medienminister Gernot Blümel ohnehin schon ein neues ORF-Gesetz angekündigt. Dann ist jedenfalls mit völliger Neubesetzung der ORF-Chefetagen zu rechnen.

Vorerst aber darf der Vizekanzler gegen „ORF-Zwangsgebühren“ pöbeln und einen unliebsamen Anchorman als Lügner diffamieren, während Kanzler Kurz und Medienminister Blümel offenbar auf Durchzug stellen: Von ÖVP-Seite gab es bisher keine nennenswerte Reaktion auf das

Toben des koalitionären Juniorpartners. Warum das der Kanzlerpartei bisher keinen müden Wachler wert war, wäre interessant zu wissen: Lässt man Strache & Co. gewähren, weil Angriffe auf die Pressefreiheit ja auch ausstellen, dass den ungeübten Neu-Regierern außer

altgewohnten Schmähreden nichts einfällt? Weil sich die blauen Krawallbrüder dadurch für allfällige Umfärbe-Deals in ihrem Sinne selbst ausmanövrieren? Man kann darüber spekulieren, wie sehr all die negative Aufmerksamkeit für die FPÖ die ORF-Positionen der ÖVP stärkt. Der Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dient all das zwar nicht. Aber um die scheint es den Parteien ja eh als Letztes zu gehen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.