Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fünf Drogentote, Dutzende Dealer hinter Gittern, Cannabis, Kokain, Heroin und andere Suchtmittel in rauen Mengen in Gerichtslagern. Die ersten vier Monate des Jahres 2018 brechen alle Negativ-Rekorde. Noch nie war in Kärnten so viel Kokain zu so niedrigen Preisen auf dem Markt, sagen Fahnder.

Sie stehen oft mit dem Rücken zur Wand. Die personelle Ausstattung hat genug Luft nach oben. Jahre, oft Jahrzehnte sind notwendig, bis ein Kriminalist durch sein Wissen, seine Kontakte und nicht selten durch internationale Netzwerke große „Ernten“ einfahren kann. Während an der „Straßenfront“ Bewegung ist, sind die Wege der Ermittler zu den randvollen Drogenbunkern in Slowenien und anderswo fast abgeschnitten. Hier warten neue, grenzenlose Herausforderungen. Diese sind aber ohne politischen Willen nicht bewältigbar.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.