© KLZ/Weichselbraun

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang hätte Kärnten mit zwei Gold- und einer Silbermedaille Platz 15 im Medaillenspiegel belegt. Noch vor China, Finnland, Slowenien und Ungarn. Die Erfolge der „Goldenen“ Matthias Mayer und Anna Gasser sowie dem „Silbernen“ Marco Schwarz zeigen: Im Wintersport wurde in unserem Bundesland in der Vergangenheit viel richtig gemacht. Auch in der älteren Vergangenheit. Immerhin leben neun Olympiasieger im Süden Österreichs. Franz Klammer, Fritz Strobl, Thomas Morgenstern, Karl Schnabl, Mayer und Gasser haben eines gemeinsam – alle absolvierten sie eine Wintersport-Woche in der Schule.