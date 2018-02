Facebook

Die Vision der digitalen Behörde der Zukunft schilderte ÖVP-Landesrat Christian Benger bei der Elefantenrunde der Kleinen Zeitung mit den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl hoffnungsvoll: Digitale Akten, über deren Stand die Bürger via Internet jederzeit Einschau halten können. Das ist die technologische Seite, wobei das Amt der Kärntner Landesregierung, das im Hauptgebäude am Arnulfplatz noch kein WLAN hat, nicht zügig genug sein kann. Ein „Jahr der Digitalisierung“ in Kärnten hat die Landesregierung mit einem lächerlichen Budget von 100.000 Euro ausgerufen.

