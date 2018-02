Facebook

Zwei Dinge machen die neue Simulations-OP am Klinikum Klagenfurt wichtig: Erstens, wie Primarius Rudolf Likar sagte, könne dadurch die verkürzte Basisausbildung von angehenden Ärzten qualitativ ausgeglichen werden. Er habe früher quasi im Krankenhaus gelebt, das sei jetzt nicht mehr möglich. In Bezug auf eine Work-Life-Balance ist es schon in Ordnung, dass junge Ärzte heute nicht mehr im Krankenhaus leben, doch in Hinblick auf die Wichtigkeit ihrer Tätigkeit, ist erstklassige Ausbildung um so wichtiger. Genau da setzt dieses neue Trainings-Zentrum an.

