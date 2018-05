Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Meghan Markle wird von ihrem Halbbruder wüst beschimpft © APA

Wie das Wetter am 19. Mai in Windsor werden wird, lässt sich jetzt noch schwer sagen. Aber schon jetzt ziehen Gewitterwolken über der Braut Meghan Markle auf. In einem offenen Brief fährt ihr Halbbruder Thomas Markle junior schwere Geschütze auf.

In einem offenen Brief bezeichnet er seine Halbschwester als "stumpfsinnige, oberflächliche, eingebildete Frau". Und Prinz Harry warnt er ausdrücklich vor der Hochzeit. Das wäre der "größte Fehler in der royalen Hochzeitsgeschichte". Zudem wirft der Halbbruder Meghan vor, sich nicht um ihren Vater zu kümmern.

In einem Interview macht Thomas Markle Junior die bevorstehende Hochzeit und den Wirbel darum sogar für seine eigenen Probleme verantwortlich. "Irgendwann trinkt man einfach zu viel, um dem Druck zu entkommen."

Das Königshaus hat all das natürlich nicht kommentiert.