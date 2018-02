Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Monacos Fürstenfamilie kann sich auf ein Hochzeitsfest freuen: Der Sohn von Prinzessin Stephanie, Louis Ducruet (25), will seine Freundin Marie Chevallier heiraten. Die Prinzessin habe die Freude, die Verlobung des Paars bekannt zu geben, teilte der Fürstenpalast des Mini-Staats an der Cote d'Azur am Mittwoch mit. Ein Datum oder Ort für die Hochzeit wurde nicht genannt.

Louis Ducruet ist das älteste der drei Kinder von Prinzessin Stephanie (53) und damit ein Neffe von Fürst Albert (59). Sein Vater ist Stephanies Ex-Mann und früherer Leibwächter Daniel Ducruet. Louis Ducruet und Marie Chevallier hatten sich in den letzten Jahren schon häufiger gemeinsam bei öffentlichen Auftritten gezeigt.