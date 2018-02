Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Faceboook/Kungahuset/Erika Gerdemark/Royal family

Die Tochter der schwedischen Prinzessin Madeleine (35) und ihres Ehemannes Christopher O'Neill (43) Leonore ist am gestrigen Dienstag vier Jahre alt geworden. Anlässlich des Geburtstages veröffentlichte das Königshaus ein neues Bild der Prinzessin, mit Glückwünschen an die Jubilarin: "Alles Gute, Prinzessin Leonore, heute 4 Jahre alt!". Die Vierjährige posierte auf dem Bild in einem Kleidchen in Altrosa - natürlich in gekonnter Prinzessinnen-Manier.

Erst kürzlich hatte Mama Madeleine anlässlich des Valentinstages einen Schnappschuss von Leonore und ihrem jüngeren Bruder Nicolas (2) veröffentlicht.

Madeleine erwartet derzeit ihr drittes Kind. Schon im März soll es zur Welt kommen.

Mehr zum Thema Kunterbunt statt königlich Prinzessin Madeleine: Bei uns geht es zu wie bei Pippi Langstrumpf