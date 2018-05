Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sorge um "Lieutenant Uhura" Nichelle Nichols © AP

Die Nachricht schockiert Fans des Raumschiffs Enterprise: Kyle Johnson, der Sohn von "Star Trek"-Star Nichelle Nichols, hat vor Gericht beantragt, dass die Finanzen seiner Mutter geschützt werden.

Der Grund: "Gewisse Personen" hätten versucht, die 85-Jährige zu übervorteilen. Nichelle Nichols wurde ab 1966 als Kommunikationsoffizierin Lieutenant Uhura in der Original-TV-Serie weltbekannt. Für Aufsehen sorgte seinerzeit, dass sie als erste schwarze Frau im US-Fernsehen in einer Kussszene mit einem weißen Mann zu sehen war. Und das natürlich mit Captain Kirk (William Shatner). In der Episode "Plato's Stepchildren" treten sie noch dazu in Kostümen der Antike auf.

Nun soll Nichols an einer Demenzerkrankung leiden. Ihr Kurzzeitgedäöchtnis sei bereits beeinträchtigt, erzählte ihr Sohn. Vor Gericht berichtet er auch, sie sei dadurch "für gewisse Einflüsse zugänglich". Im Klartext: Es gibt in Nichelle Nichols Leben Menschen, die sie um ihr Vermögen erleichtern wollen. "Gewisse Personen haben sich zu ihrem Nachteil in das Leben meiner Mutter eingeschlichen", wird Johnson in den Gerichtspapieren zitiert.

Erstaunlich: Trotz ihrer angeblichen Erkrankung dreht Nichols weiterhin Filme. Heuer war sie bereits im Krimi-Drama "White Orchid" mit Jennifer Beals in den Kinos, zwei weitere Filme sind abgedreht, noch zwei sollen gerade im Entstehen sein.

Und in einem CNN-Interview erzählte die Schauspielerin vor wenigen Tagen, dass sie noch immer leidenschaftlich Filme drehe und wie viel ihre Fans ihr bedeuten: "Sie stehen für mich an erster Stelle. Sie kommen, um mich zu sehen, sie sind diejenigen, die mich dorthin gebracht haben, wo ich heute bin."

Die Origonalbesetzung der "Enterprise": DeForest Kelley, Leonard Nimoy, Walter Koenig, Nichelle Nichols, William Shatner, George Takei und James Doohan Foto © AP