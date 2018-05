Facebook

Die Brüder Tom Kaulitz (links) und Bill Kaulitz.

Der Musiker Tom Kaulitz (28) hat bestätigt, in einer Beziehung zu sein. Mit wem er zusammen ist, sagte der Gitarrist der Band Tokio Hotel im Interview der ProSieben-Sendung "Red" am Donnerstag aber nicht. "Bei mir gibt's eine", antwortete er lediglich auf die Frage, ob er in einer Beziehung sei. Und ergänzte: "Super glücklich."

eit März wird Tom Kaulitz immer wieder mit "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin Heidi Klum (44) gesichtet. Dass sie ein Paar seien, hat aber keiner der beiden bisher bestätigt. Toms Zwillingsbruder Bill gab in dem ProSieben-Interview an, nicht in einer Beziehung zu sein.