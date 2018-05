''Unfall war Warnschuss''Vanessa Mai spricht erstmals über ihre Bühnen-Verletzung

Facebook

Vanessa Mai, Jahrgang 1992 © Universal

Trotz ihrer bei einer Probe erlittenen Verletzung setzt die deutsche Schlagersängerin Vanessa Mai ihre Tour fort. Das kündigte sie am Donnerstag vor Journalisten in Berlin an. "Der Unfall war ein Warnschuss und den nehme ich ernst", sagte die 26-Jährige. Gleichzeitig sei ihre Rückenverletzung eine lehrreiche Erfahrung gewesen: "Seitdem bin ich viel freier und zufriedener."

Ob ihre aktuelle Show wie gewohnt ablaufen kann, soll sich bei Proben am Freitag herausstellen. "Alles, was nicht weh tut, kann ich machen", sagte die Sängerin. "Doch es wäre fatal, wenn ich irgendwo runterspringe. Das wird nicht passieren."

Vor zwei Wochen hatte sich Mai während einer Bühnenprobe in Rostock schwer am Rücken verletzt. Nach Ansicht der Ärzte war der Unfall auf eine starke Belastung der Bandscheiben zurückzuführen.