© AP

Der US-Fernsehstar Kim Kardeshian West ("Keeping Up with the Kardashians") hat erstmals ein Foto der jüngsten Tochter Chicago veröffentlicht. Am Montag (Ortszeit) teilte die 37-Jährige ein Selfie von sich und ihrer Tochter auf Instagram. "Baby Chicago" schrieb die dreifache Mutter darunter. Per Filter setzte Kardashian West sich und ihrer Tochter zwei rosa Ohren und eine rosa Nase auf.

Die kleine Chicago war zuvor nur kurz in einem Video ihrer Tante Kylie Jenner zu sehen. Das Mädchen war im Jänner zur Welt gekommen. Sie ist nach Tochter North (4) und Sohn Saint (2) das dritte Kind von Kardashian West und Rapper Kanye West. Wegen gesundheitlicher Risiken bei Kim hatte das Paar ihr drittes Kind von einer Leihmutter austragen lassen.

Baby Chicago Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am Feb 26, 2018 um 1:55 PST