Rar gemacht hat sich das Hollywood-Paar Ashton Kutcher und Mila Kunis in letzter Zeit. Am Montag jedoch zeigten sich die beiden gut gelaunt am Rande des Eises.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viel Spaß haben Ashton Kutcher und Mila Kunis bei einem Eishockey-Spiel in Los Angeles © AP

Mila Kunis (34) und ihr Ehemann Ashton Kutcher (40) sind sportbegeistert, das ist kein Geheimnis. Immer wieder wurde das Paar, das seit 2015 verheiratet ist, bei sportlichen Wettkämpfen am Rande des Spielfeldes gesichtet. Dieses Mal outeten sich die beiden Schauspieler als Eishockey-Fans - und sie hatten sichtlich Freude am Spiel. Das zeigen Bilder, die die beiden bei einem Spiel zwischen den Los Angeles Kings und den Vegas Golden Knights am Montag in Los Angeles zeigen. Als Sieger gingen übrigens erstere hervor.

Torjubel von Kunis und Kutcher Foto © Los Angeles

In einer Spielpause zeigten sich die beiden sehr leutselig. Die 34-Jährige lichtete ihren Mann mit offensichtlichen Fans ab.

Ein Schnappschuss mit Fans Foto © AP

Richtig romantisch wurde es zwischendurch auch, als die beiden von der Kamera entdeckt und auf die große Videoleinwand projiziert wurden. Traditionell wird dieser Moment mit einem Kuss gekrönt.

Jackie & Kelso forever ❤️ pic.twitter.com/eBuaajKN2F — LA Kings (@LAKings) 27. Februar 2018

Kunis und Kutcher haben zwei Kinder miteinander: Tochter Wyatt Isabelle (3) und Sohn Dimitri Portwood (1). In erster Ehe war Kutcher mit Demi Moore (55) verheiratet.

Offensichtlich freuen sich auch Schauspieler, wenn sie unerwartet auf einer Leinwand zu sehen sind.