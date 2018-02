Das schwangere Model fühlt sich diesmal aber für Probleme gerüstet. "Wenn es passiert, bin ich dafür bereit", so die Ehefrau von Sänger John Legend.

Chrissy Teigen © APA/AFP/ANGELA WEISS

Model Chrissy Teigen (32) hat über ihre Sorgen vor einer erneuten Wochenbettdepression gesprochen, sich jedoch optimistisch gezeigt. "Mache ich mir Sorgen darüber bei diesem kleinen Buben? Tue ich. Aber ich weiß auch, wenn es passiert, bin ich dafür bereit", sagte die schwangere Ehefrau von Sänger John Legend (39, "Glory") bei einer Veranstaltung in Los Angeles, wie mehrere Medien berichteten.

"Ich habe die perfekten Menschen dafür um mich herum. Darum befürworte ich es sehr, eine gute Gruppe von Menschen um sich zu sammeln", meinte die Amerikanerin. Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind, einen Sohn.

Depression nach der Geburt des ersten Kindes

Nach der Geburt von Tochter Luna (1) hatte Teigen nach eigenen Angaben an der Krankheit gelitten. Sie habe zunächst gedacht, die Probleme seien normal, sagte sie. "Du kriegst ein Kind, du bist traurig, du verlierst diese Endorphine und so ist das eben", beschrieb sie ihre ursprüngliche Einstellung. Nach einem Gespräch mit ihrem Arzt habe sie sich jedoch Hilfe gesucht, hatte Teigen in einem früheren Interview berichtet. Seitdem ermutigt sie auch andere Frauen, offen mit der Erkrankung umzugehen.