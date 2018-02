2630. Plakette"Star Wars"-Star Mark Hamill erhält einen Hollywood-Stern

"Luke Skywalker" erhält einen Stern am "Walk of Fame".

Als Jedi-Ritter Luke Skywalker wurde Mark Hamill (66) weltberühmt - nun erhält der amerikanische Schauspieler auf dem "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood einen Ehrenplatz. Nach Mitteilung der Veranstalter vom Mittwoch soll Hamill am 8. März mit einer Sternenplakette auf dem Hollywood Boulevard verewigt werden.

Vor mehr als 40 Jahren hatte der gebürtige Kalifornier als Luke Skywalker in "Krieg der Sterne" seinen ersten Filmauftritt. Es folgten Anfang der 80er Jahre "Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Auch in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (2015) und "Star Wars: Die letzten Jedi" (2017) war er wieder der Jedi-Meister.

Der dreifache Vater spielte auch in dem Gruselfilm "Das Dorf der Verdammten" und in TV-Serien wie "General Hospital" und "The Texas Wheelers" mit, trat am Broadway auf und wirkte als Synchronsprecher in vielen Produktionen mit.

"Star Wars"-Schöpfer George Lucas und Han-Solo-Darsteller Harrison Ford sind zur Enthüllung der 2630. Plakette als Gastredner eingeladen.