Eric Dane und Rebecca Gayheart lassen sich scheiden © AP

14 Jahre lang waren Eric Dane (45), und Rebecca Gayheart (46), ein Herz und eine Seele. Nun ist das einstige Hollywood-Traumpaar Geschichte. In ihrem Trennungs-Statement betonen die beiden Stars, für ihre zwei Töchter ein "Team" bleibe zu wollen. Billie Beatrice kam im März 2010 auf die Welt, Georgia im Dezember 2011.

2009 tauchte ein Sex-Video auf in dem Eric, Rebecca und eine andere Frau Sex in einer Badewanne hatten. 2017 musste Eric die Dreharbeiten zur Serie "The Last Ship" abbrechen. Im Sommer machte er seine schweren Depressionen öffentlich. Er nehme jetzt Medikamente und es gehe ihm gut, gab er damals an. Nun wird spekuliert, ob das die Gründe für die Trennung sein könnten.