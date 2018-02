Mordverdacht: Italiener steht in Innsbruck vor dem Richter

In Innsbruck beginnt heute der Prozess gegen einen 42-jährigen Italiener, der bei einem Autokauf einen Tiroler getötet und die Leiche im Kofferraum versteckt haben soll.

Prozess um Kopfschuss in Wien wird wiederholt

Ab heute wird am Wiener Landesgericht für Strafsachen der Mordprozess gegen einen 28-jährigen Mann wiederholt, der am 16. April 2017 in der Brigittenau den 26-jährigen Igor Z. auf offener Straße erschossen haben soll. Im vergangenen November war er freigesprochen worden.

