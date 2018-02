Facebook

© AP

Mit einem kreativen Defilee im Zeichen der Wiener Sezession hat Arthur Arbesser bei der Mailänder Modewoche geglänzt. Der Wiener Designer präsentierte am Mittwochnachmittag eine farbenfrohe Kollektion für die Herbst/Winter-Saison 2018/19, die sich in Mustern und Farbgebung an Koloman Mosers und Josef Hoffmanns Kunst orientierte.

Arbesser, der in Mailand seine sechste Damenkollektion vorstellte, überzeugte Zuschauer und Fachpublikum mit einem klassischen und zugleich zeitgenössischen Stil. Interesse weckte der 35-Jährige schon mit dem wie immer ausgefallenen Schauplatz für sein Defilee. Für die Schau wählte er eine alte Schule, die bald abgerissen werden soll. An ihrer Stelle sollen Luxusapartments entstehen.

"Mir geht es immer darum, Emotionen zu wecken und Stimmungen zu erzeugen und zwar durch Location und Musik. Mir ist nicht wichtig, trendy zu sein, mir geht es um Stil und Eleganz", sagte Arbesser.

Design aus Wien: Fashion Week Mailand Der Wiener Designer Arthur Arbesser, der im Vorjahr zum Kreativchef von "Fay"aufgestiegen ist, zeigte in Mailand seine Kollektion. (c) AP (Antonio Calanni) Der 33-Jährige, der vormals Kreativdirektor der italienischen Modegruppe Iceberg war, ersetzte bei "Fay" das namhafte Designerduo Roberto Rimondi und Tommaso Aquilano. (c) AP (Antonio Calanni) "Wir sind über die neue Zusammenarbeit mit Arbesser begeistert. Seine Kreativität sowie seine Leidenschaft für Kunst können eine besonders positive Kombination für Fay darstellen", freute sich im Vorjahr Tod's stellvertretender Verwaltungsratspräsident Andrea Della Valle. (c) AP (Antonio Calanni) "Fay ist eine Marke mit Identität, Klasse und Geschichte. Ich bin sicher, dass diese Zusammenarbeit ein neuer und interessanter Weg für mich und die Marke sein werden", kommentierte Arbesser. (c) AP (Antonio Calanni) Der Wiener Designer, der sieben Jahre lang für Armani gearbeitet hat, zählt zu den jungen Designern, die in Mailand großes Interesse wecken. (c) AP (Antonio Calanni) (c) AP (Antonio Calanni) (c) AP (Antonio Calanni) (c) AP (Antonio Calanni) 1/8

An seiner neuen Kollektion habe er mehrere Monate lang gearbeitet. "Wir haben einen weiteren Schritt vorwärts gemacht, die Konstruktion der Schau und die Formen sind präziser, es steckt mehr Arbeit darin. Ich finde, es ist eine sehr ausgeglichene Kollektion geworden", meinte der Designer.

Das Thema Sezession habe in Mailand viel Interesse geweckt. "Es tut gut, wenn man die eigenen Wurzeln zur Schau stellen kann. In letzter Zeit war über Österreich zu viel wegen Politik die Rede. Es ist schön, auch gute Aspekte der Heimat hervorheben zu können", sagte Arbesser. Die Mailänder Modemesse sei ein wunderbares Schaufenster für seine Kreationen. "Wegen der namhaften Brands, die bei der Modewoche präsent sind, bleibt Mailand nach Paris der wichtigste Schauplatz für die Mode."

Konzentration auf Tradition der Marke

Seine neue Kollektion entwickelte Arbesser parallel zu seiner Tätigkeit als Kreativchef des prestigereichen italienischen Modelabels Fay, die er im September aufgenommen hat. "Fay hat mir geholfen, auf dem Boden der Realität zu bleiben", berichtete Arbesser, der am Samstag bei der Mailänder Modemesse auch seine erste Fay-Kollektion vorstellen wird. Dabei habe er sich stark auf die Tradition der Marke konzentriert. "Wir wollen klassisch, aber auch moderner und farbenfroher sein", sagte der Designer. So wird ein Klassiker des Labels, die Jacke mit den vier Hakenverschlüssen in verschiedenen Varianten und Farben präsentiert.

Nach dem Ende der Mailänder Defilees reist Arbesser nach Paris weiter. In der französischen Hauptstadt werden seine Entwürfe zeitgleich zur Fashion Week vom 28. Februar bis 7. März im Showroom des Modedesigners zu sehen sein.