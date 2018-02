Der weltteuerste Fußballer Neymar feierte in Wiener Designerstücken Geburtstag - und trat damit in berühmte Fußstapfen.

© Red Bull Content Pool/Cremel

Vor einigen Tagen hat Neymar alias da Silva Santos Júnior seinen 26. Geburtstag mit einem fulminanten Fest in Paris gefeiert. Der brasilianische Fußballspieler, der derzeit beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain im Einsatz ist, wird wohl nicht ahnen, dass er mit seinem Outfit einigen Wienern große Freude bereitet hat. Denn sowohl der Hut als auch die Silberbrosche, die diesen zierte, stammen vom Wiener Hutmacher „Nomade Moderne“ und dem Schmuckdesigner Andreas Eberharter, besser bekannt als „AND_i“.

Foto © Jürgen Fuchs

„Ich bin wirklich sehr froh, wieder so einen internationalen Star mit meinem Schmuck zu sehen“, so der 45-Jährige, der sich vor allem mit auffälligen Augenklappen und Masken einen Namen gemacht hat. Zu seinen Fans zählen unter anderen Schauspielerin Milla Jovovich (42) und Popstar Lady Gaga (31). Aber auch Sängerin Beyoncé (36) oder US-Schauspielerin Lindsay Lohan (31) schmückten sich bereits mit Eberharters Kreationen und zierten so die Titelseiten verschiedenster Magazine. Der österreichische Schmuckdesigner machte aber auch schon auf anderer Ebene von sich reden - er verklagte 2014 die Luxusmarke Louis Vuitton, da sie unautorisiert eine seiner Masken für eine Werbekampagne verwendet hatte.

