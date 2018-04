Facebook

Nachgestellte Szene eines Hexenprozesses auf der Riegersburg © Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Da hätte Ritter Rüdiger von Hohenberg im Jahr 1122 vermutlich nur verächtlich geschnaubt: Auf die Burg mit dem Glaslift! Jede Wette, dass sein Pferd vor Freude gewiehert hätte? Aber Bequemlichkeit war zur damaligen Zeit selten Teil der Lebensmaxime. Schon eher stand das Überleben an erster Stelle der Tagesordnung. Und nicht selten hat die Riegersburg über die Jahrhunderte eine wichtige Rolle gespielt. Auf einem 482 Meter hohen Vulkanfelsen thront die Burg. Für die Gegner war das alles andere als eine Steilvorlage, denn eingenommen wurde sie nie, auch nicht während der Türkenkriege. Das lässt sich heute unter einer Minute im gläsernen Lift erledigen.

Dabei ist nicht gesagt, dass die Burg einen mit offenen Armen empfängt. Als hätte jemand die Hokuspokus-Taste gedrückt, heult bei schönstem Sonnenschein der Wind um die Ecke. Wäre man abergläubisch, würden schon jetzt die Knie zittern. Als hätte Christian Zotter die leichte Unsicherheit intuitiv gemerkt, wird er schnell aufklärerisch tätig. Denn Herr Zotter ist zwar nicht der Burgherr, aber als Verwalter zumindest Herr über die Burg. Und so beeilt er sich zu erzählen, dass der Wind hier schlicht und einfach Stammgast ist. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind also.

Die Riegersburg Foto © emiljovanov - stock.adobe.com

Die Walpurgisnacht In der Walpurgisnacht, so die Legende, erneuern die Hexen und Zauberer ihren Pakt mit dem Teufel. In "Faust I" von Goethe versammeln sich die Hexen am Brocken im deutschen Harz.

Und wie auf Bestellung segelt ein eindrucksvoller Weißkopfseeadler über unsere Köpfe hinweg, ein Mitarbeiter der hier angesiedelten Greifvogelwarte. Doch die meisten Besucher kommen nicht nur wegen der Greifvögel oder bunten Kois im Burggraben. Sie tauchen noch tiefer hinab in ein besonders dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte. Was 1987 als eine der meistbesuchten steirischen Landesausstellungen seinen Anfang nahm, ist 31 Jahre später eine Institution: das Hexenmuseum.

Eiserne Jungfrau & Co.: Das Hexenmuseum auf der Riegersburg Es beginnt mit einem Verdacht: Alleinstehende Frauen, vielleicht auch noch Witwen. Vielleicht war erst Tage zuvor ein Unwetter über das Land nieder gegangen - die Zeit der Hexenprozesse in Europa war eine dunkle Zeit für die Menschenrechte. Zwischen 1450 und 1700 wurden in Europa bis zu 60.000 Menschen – zum größten Teil Frauen – als Hexen gebrandmarkt, gefoltert, verurteilt und ermordet. Das Hexenmuseum auf der Riegersburg schildert diese Zeit besonders eindringlich. (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen) Nachdem man mit realen Beweisen den Tatverdächtigen nicht zu Leibe rücken konnte, griff man auf die Folter zurück. Mit der "Constitutio Criminalis Carolina", wird sie 1535 zur "Königin der Beweismittel". Damit sind dem Wahnsinn Tür und Tor geöffnet. (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen) Auf der Riegersburg ist ebenfalls eine Folterkammer nachgebaut. Streckbank oder ... (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen) ... Eiserne Jungfrau. Die Fantasie der Folterknechte kannte keine Grenzen. (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen) War das "Geständnis" erst einmal vorhanden, konnte man zu Gericht schreiten. Auf viele Angeklagte traft das nicht mehr zu, die Folter hatte den Körper meist arg in Mitleidenschaft gezogen. Auch auf der Riegersburg ist so eine Verhandlung nachgestellt. (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen) Christian Zotter, Verwalter auf der Riegersburg, mit alten Dokumenten. Viele alte Bücher finden sich noch im Archiv der Burg. Auch bei den Feldbacher Hexenprozessen wurden zwischen 1673 und 1675 rund 95 Menschen angeklagt. Darunter der Pfarrer Gregor Agricola und Katharina Paldauf, die Ehefrau eines ehemaligen Burg-Verwalters. (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen) Der Nachbau eines Scheiterhaufens. Spätestens jetzt kriecht einem die Gänsehaut über den Rücken. Das Hexenmuseum ging ursprünglich aus der Landesausstellung 1987 hervor. im Vorjahr, also 30 Jahre später, wurde die Ausstellung neu aufgestellt. Und noch immer ist sie das wichtigste Zugpferd. (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen) Auch das Skelett eines geräderten Mannes ist ausgestellt. Dem Mann wurden mit dem Richtrad Arme und Beine gebrochen, danach wurde er gehängt. Fundstätte: Birchawald bei Unterzeiring. Ein ... (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen) ... genauer Blick auf die Knochen offenbart die Brutalität dieser Zeit. (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen) Im Original zu sehen: Ein Diebeshandschuh. Somit konnten öffentlich alle die Tat des Trägers erkennen. (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen) Eine Schandmaske mussten jene tragen, die Schändliches gesprochen haben. (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen) Und das Richtschwert eines Henkers. Er war ein gefürchteter Mann. Doch er selbst musste bei jeder Hinrichtung selbst zittern: Benötigte er gleich mehrere Hiebe für den Tod, war er selbst in Gefahr. Weitere Informationen zur Riegersburg und dem Hexenmuseum unter: veste-riegersburg.at (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen) 1/12

Im Vorjahr neu aufgestellt, will man hier nicht die menschliche Lust am Gruseln bedienen, sondern zeigen, welch gruseliger Motor Angst sein kann. „Wir wollten kein Disneyland“, so Zotter.

Braucht es auch nicht, denn das Thema an sich sorgt schon für Gänsehaut. Immerhin wurden in Europa zwischen 1450 und 1700 bis zu 60.000 Menschen – zum größten Teil Frauen – als Hexen gebrandmarkt, gefoltert, verurteilt und ermordet. Nicht weit von der Riegersburg hat ebenfalls der Mob gewütet. Bei den Feldbacher Hexenprozessen wurden zwischen 1673 und 1675 rund 95 Menschen angeklagt. Die Anklagepunkte waren unter anderem: Bund mit dem Teufel, Teilnahme am Hexensabbat, Luftflug, Hostienschändung und Schadenszauber durch Zerstörung der Ernte mit Reif und Hagel.

Der Ruf nach einer Anklage war gleichzeitig die Antwort auf diverse Bedrohungen, wie etwa Wetterphänomene, die die Menschen nicht einordnen konnten. Phänomene, die auch heute noch mächtig sind: „Erst im letzten Jahr hat es im nahe gelegenen Hatzendorf ein Unwetter mit Hagel gegeben. Über einen Acker hätte man danach eine Schnur spannen können, ein Teil war komplett zerstört, der andere Teil war unberührt“, erzählt Zotter. Während man jedoch heute meist versucht, durch Wissen Licht ins Dunkel zu bringen, drehte sich damals die Spirale immer weiter in Richtung Finsternis. Der Zweifel legte sich wie abziehender Rauch aus der Gerüchteküche über die Menschen. Einmal denunziert, gab es kein Zurück mehr.

Christian Zotter, Verwalter auf der Riegersburg Foto © Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Wir stehen in der nachgebauten Folterkammer. Es fröstelt einen, und das liegt nicht nur an den bis zu drei Meter dicken Mauern der Burg. Die Folter war nur ein erster Schritt auf dem Weg zum Tod, so Zotter: „Wenn ein Geständnis da war, ist es erst zum Prozess gekommen. Dann hat es eine Verurteilung gegeben und danach kam dann der Scheiterhaufen.“ Unter den Opfern der Hexenprozesse war nicht nur der Pfarrer Gregor Agricola, sondern auch Katharina Paldauf, Ehefrau des damaligen Burgverwalters. Der Legende nach soll sie auch im Winter Blumen zum Blühen gebracht haben. Ein grüner Daumen als Zeichen für Hexerei? Irrational würde man heute sagen, damals war das ein Todesurteil. Wie zur Bestätigung schlägt in der Burgkapelle die Glocke.

Burgherrin: Katharina Elisabeth von Galler Foto © Riegersburg



Wer das Hexenmuseum hinter sich lässt, trifft in der Burg auf Schritt und Tritt auf eine sehr wehrhafte Frau: Katharina Elisabeth von Galler. Sie hat der Riegersburg in ihrer Zeit als Burgherrin (von 1637 bis 1672) ihren Stempel aufgedrückt. Auch gesellschaftlich: Sie befreite sich aus dem engen gesellschaftlichen Korsett. War zweimal Witwe, vom dritten, 30 Jahre jüngeren Mann ließ sie sich scheiden. Als Burgherrin führte sie die Geschäfte. Lange Zeit war „die Gallerin“ jedoch unter einem anderen Namen bekannt: „die schlimme Liesl“. Ein kleiner Gruß aus der Hexenküche. Sie hätte es ganz bestimmt als Kompliment verstanden.

Hexenfest Am 30. April und 1. Mai gibt es anlässlich der Walpurgisnacht ein Hexenfest mit Führungen durch das Museum und Rahmenprogramm.



Weitere Informationen unter:

veste-riegersburg.at

