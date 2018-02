Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem E-Bike von Nordtirol bis Verona © Andrea Steiner

Mit dem Fahrrad auf jahrhundertealten Reisewegen unterwegs sein? Klingt nach viel Schweiß und wenig Puste? Das geht, äh, fährt auch anders! Zu den schönsten Radwegen Europas zählt der Etsch-Radweg, der von Nauders in Tirol über den Gardasee bis nach Verona führt. Hier

heißt es: Der Weg ist das Ziel. Geradelt wird mit modernen E-Bikes,

die der Reiseveranstalter Donau Touristik die ganze Radsaison über in Südtirol geparkt hat. Selbst muss man nur in die motorunterstützten Pedale treten, die Satteltaschen mit Wasserflaschen und etwas Proviant

füllen und schon geht’s los. Das Gepäck wird von Mitarbeitern des Veranstalters jeden Tag in das zuvor gebuchte Hotel gefahren, wo am Abend die Räder auch serviciert werden. Einem Kulturgenuss auf zwei Rädern steht somit nichts mehr im Wege. Geradelt wird entlang

der altrömischen Via Claudia Augusta durch den Vinschgau, wo die Landschaft ihre ganz besondere Schönheit entfaltet. Der Reschenpass, der Reschensee mit dem gefluteten Dorf Graun, von dem nur noch

der Kirchturm aus dem See ragt, sind markante Sehenswürdigkeiten

dieser Etappe.

Reise: Unterwegs auf dem Etsch-Radweg Die Etsch entspringt in den Ötztaler Alpen. Ein Teil der altrömischen Handelsstraße Via Claudia Augusta verlief einst durch den Vinschgau und bildet heute die Trasse des Etschradwegs. Andrea Steiner Vom Rschensee bei St. Valentin führt der Radfernweg abseits von Autostraßen stets am Talgrund entlang zum Gardasee. Andrea Steiner In den 1950er Jahren wurde das Dorf Graun für einen Stausee geflutet Andrea Steiner Glurns ist die kleinste Stadt Italiens Andrea Steiner Geradelt wird abseits von stark befahrenen Straßen Andrea Steiner Unterwegs am Etsch-Radweg von Nauders in Nordtirol bis nach Verona Andrea Steiner Vom Gardasee bis Verona führt der Radweg entlang eines Kanals Andrea Steiner Landschaft punktet mit unberührter Natur und weitem Blick Andrea Steiner Infrastruktur ist auf Radfahrer ausgerichtet Andrea Steiner Andrea Steiner Andrea Steiner Andrea Steiner Verona Andrea Steiner Andrea Steiner Andrea Steiner Andrea Steiner 1/16

Manfred Traunmüller, Geschäftsführer von Donau Touristik, erzählt, wie die Straße entlang der Etsch zum Radweg wurde: „Im Jahr 2007 reiste Deutschlands Bundespräsident Horst Köhler mit Gattin und einem befreundeten Ehepaar von Nauders nach Trento entlang der Etsch. Es wird erzählt, dass die vier Radfahrer um die 80 Kilometer pro Tag absolvierten. Seither erfreut sich der kleine Bergort Nauders als Beginn eines Radurlaubes an der Etsch großer Beliebtheit.“ Von Nauders geht es nach Meran, weiter in Tagesetappen nach Bozen, Trento, Riva del Garda, Peschiera und Verona. Insgesamt hat diese individuelle Radtour von Ort zu Ort 320 Kilometer mit dem Rad, fünf Stunden mit dem Schiff und 50 Minuten mit der Bahn. 95 Prozent der Route führen über eine

autofreie Route. Der Etsch-Radweg ist sehr gut markiert, Reisen für Pedalritter werden von Mai bis Oktober angeboten.

Reisetipp Etsch-Radweg. Donau Touristik hat in diesem Jahr fünf unterschiedliche Radreisen auf dem Etsch-

Radweg im Programm. Kontakt. Donau Touristik,Tel. (0 73 2) 2080 24 oder

etsch@donautouristik.com Internet: www.donaureisen.at Diese Reise wurde unterstützt von Donau Touristik

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.