Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Weiße Strände - menschenleer © (c) Leo Lintang - Fotolia

Weiße Strände, ein Liegestuhl unter Palmen, ein gutes Buch und kein Mensch da. Die klassische Fantasie einer einsamen Insel – Realität auf Sumba. Die Insel im Osten von Indonesien zählt zu den wenigen noch von den Massen verschonten Flecken auf der touristischen Landkarte.

Auf rund 11.000 km2 vereint das Eiland üppigen Regenwald, spröde Savanne, Reisfelder mit Wasserbüffeln und urtümlichen, reetgedeckten Hütten. Während sich Indonesien weiterentwickelt hat, sind auf Sumba die Uhren stehen geblieben.

Geheimtipp: Sumba Das zu den Kleinen Sunda-Inseln gehörige Eiland bezaubert mit einer vielseitigen Natur aus Regenwald, Savanne und einsamen Stränden. Hinzu kommt, dass das Leben der Inselbewohner bis heute von zahlreichen archaischen Mythen und Traditionen bestimmt wird. FOTOLIA Die Reise beginnt in Tambolaka, an der Nordwestküste Sumbas. Vorbei an Reisfeldern mit Wasserbüffeln, üppigem Regenwald und malerischen Siedlungen geht es nach Lamboya. Bei einem Besuch der urtümlichen Dörfer und Stätten lernen die Reisenden Einheimische und ihre Lebensweise, aber auch die besondere Totenkultur der Insulaner kennen. FOTOLIA Letztere spiegelt sich nicht nur in den mit Schädeln geschmückten Totems wider, sondern auch in den monumentalen Megalithgräbern rund um Anakalang. FOTOLIA Tag drei startet in Lamboya und Waikabubak mit dem Besuch des örtlichen Marktes und einer Ikat-Weberei. Deren kunstvolle Produkte erfordern teils bis zu ein Jahr an Arbeit. KK In den Dörfern der Kodi-Region erfahren die Urlauber mehr zu den Pasola-Festivals und zur Marapu-Kultur, dem Götter-, Geister- und Ahnenkult der Sumbanesen. KK Im Anschluss an einen Zwischenstopp am Mandorak Beach geht es weiter nach Wainyapu zum Gespräch mit den gastfreundlichen Dorfbewohnern. Nach einem letzten Abend am romantischen Pantai Kita Beach folgt tags darauf die Rückkehr nach Tambolaka. FOTOLIA Mit dem Reisebaustein „Sumba Island – away from it all“ lädt der Münchner Asienspezialist Lotus Travel Service Weltenbummler dazu ein, in die mystische Welt Sumbas einzutauchen und deren exotische Riten und Gebräuche kennenzulernen. Buchbar ist die viertägige Tour ab 550 Euro pro Person. FOTOLIA Neben der Fahrt im Pkw mit Englisch sprechendem Fahrer sind außerdem das Besichtigungsprogramm während der Tour inklusive aller Eintrittsgebühren, ein Englisch sprechender Reiseführer vor Ort sowie alle Transfers und anfallenden Steuern im Preis enthalten. FOTOLIA Absolute Ruhe und Entspannung vom Feinsten verspricht im Anschluss ein Aufenthalt im Nihiwatu Resort an der als Surf-Hotspot beliebten Südwestküste Sumbas. Das als „Leading Hotel of the World“ ausgezeichnete Hideaway verfügt nicht nur über einen 2,5 Kilometer langen Privatstrand, sondern beeindruckt auch mit seiner einmaligen Architektur inmitten urtümlicher Natur. FOTOLIA So wurde das 560 Hektar große Anwesen als lässiger Crossover der Stile Asiens und Sumbas gestaltet. Die 28 Villen verfügen unter anderem über je einen privaten Pool, Open-Air-Wohnbereich und Butler-Service. Eine Pool- und Gartenlandschaft, ein exklusives Spa, mehrere hervorragende Restaurants und Bars, eine Boutique, eine Bibliothek, eine resorteigene Schokoladenfabrik sowie zahlreiche Aktivitäten und Ausflugsmöglichkeiten runden das Angebot ab. Eine Nacht in der One-Bedroom-Villa ist ab 421 Euro pro Person buchbar. KK 1/10

Die 611.000 Einwohner, die Sumbas, sind ihrem Totenkult bis heute treu geblieben. Davon zeugen mit Schädeln geschmückte Totems und monumentale Megalithgräber rund um den Ort Anakalang.

Begehrtes Souvenir sind die kunstvollen Ikat-Stoffe, in denen in den Webereien bis zu ein Jahr gearbeitet wird.

Obwohl Araber erst im 17. Jahrhundert

Pferde auf die Insel brachten, ist das bunte

Pasola-Fest im Februar mit seinen Reiterkämpfen der Höhepunkt des jährlichen Veranstaltungskalenders. Da ist dann auch auf den einsamsten Stränden Sumbas etwas los.

AUF UND DAVON Buchbar ist der viertägige Reisebaustein „Sumba Island“ inklusive drei Nächte im DZ mit HP bei Lotus Travel Service ab 550 Euro pro Person.

www.lotus-travel.com

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.